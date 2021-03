Arrampicata sportiva, l'Istrice trionfa ai Campionati regionali boulder di Modena

La nutrita compagine giallorossa dell’Istrice Asd ha raccolto ottimi risultati centrando tre medaglie di bronzo e numerosi altri piazzamenti che fanno ben sperare per la classifica finale di combinata

Nella più stretta e rigorosa osservanza delle norme anti covid e dei relativi protocolli, si è svolta domenica a Modena la seconda prova del campionato regionale di arrampicata sportiva specialità boulder, gara valida per la qualificazione ai campionati nazionali che si svolgeranno in giugno sul Garda trentino. Al solito, la nutrita compagine giallorossa dell’Istrice Asd ha raccolto ottimi risultati centrando tre medaglie di bronzo e numerosi altri piazzamenti che fanno ben sperare per la classifica finale di combinata.

Nella categoria U16F sono Caterina Pazzaglia e Ginevra Tomasin a dividersi pari merito la terza posizione dopo una gara tiratissima mentre nella categoria U20M è Andrea Lidonnici a tornare sul podio dopo un inverno difficile a causa di un infortunio che ne ha limitato molto gli allenamenti. Ottimo risultato anche per il velocista Ludovico Borghi, che raggiunge le finali e arriva quarto dietro tre atleti specialisti di disciplina. Buon quinto posto per Giulia Baldi nella categoria U20F, nella quale c’è da registrare anche il sesto posto di Elisabetta Siboni. Ottimo sesto posto anche per Giulia Asirelli nella categoria U18F. Nella categoria U20M invece, oltre alla medaglia di Lidonnici da segnalare anche il decimo posto di Nicola Grilli.

Numerosi infine anche i piazzamenti nella categoria U16F dove Sara Arcozzi chiude al settimo posto, una ottima Michela Guerra al nono posto, Anna Pugliese all’undicesimo, Sara Alsini al dodicesimo, Sofia Gavelli al tredicesimo ed Elena Marendon al quindicesimo.