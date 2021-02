Arrampicata sportiva: vittoria e campionato regionale per la ravennate Nicole Francesconi

Ancora due podi per l’Istrice a Ferrara. Un oro, un bronzo e numerosi altri piazzamenti: questo il bottino della numerosa compagine giallorossa che durante il weekend ha partecipato alla seconda prova del campionato regionale boulder, valida come qualifica per i campionati nazionali.

Sul gradino più alto del podio si è posizionata Nicole Francesconi che ha dominato la categoria U14 femminile; terzo posto invece nell’U10 maschile per Elia Copertino, all’esordio quest’anno in competizioni agonistiche a testimonianza di un vivaio sempre molto promettente.

Molto vicina al podio si è poi posizionata Diana Migliaccio che chiude al quinto posto nella categoria U12 femminile, categoria nella quale si registrano anche i piazzamenti di Atena Casadei ottava, Adele Spada nona, Benedetta Arcozzi decima, Emilia Pondini undicesima e Rachele Gattavecchia dodicesima. Da menzionare inoltre il decimo posto di Adele Barbieri nell’U10 femminile, il decimo e il dodicesimo posto rispettivamente per Francesco Pazzaglia e Ludovico Ravaglia nella categoria U12 maschile, il diciottesimo e il venticinquesimo posto per Maia Stecchi ed Emma Raimondi nella categoria U14 femminile. Con la vittoria di domenica Nicole Francesconi si aggiudica, pari merito con la bolognese Eva Mengoli di Monkeys Planet ASD, il titolo di campione regionale 2021 per la specialità boulder nella categoria U14 femminile.