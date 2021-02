Arrampicata, tante soddisfazioni per gli atleti dell’Istrice Ravenna

Terzo posto alla squadra di velocisti nella gara di Brugherio, altri due podi per gli under 14 a Mantova

E’ stato un lungo weekend di gare, quello del 30-31 gennaio, per gli atleti dell’Istrice Ravenna che, rispettando rigorosamente le correnti norme relative agli spostamenti ed alla possibilità di partecipazione a gare di interesse nazionale, hanno finalmente potuto riprendere l’attività agonistica.

Si è iniziato sabato a Brugherio, in provincia di Monza, dove la solita squadra dei velocisti ravennati ha preso parte alla prima tappa 2021 di Coppa Italia Speed. Nicola Grilli, Giulia Baldi, Anna Pugliese, Elena Marendon, Elisabetta Siboni, Giulia Asirelli, Ludovico Borghi e Filippo Maresi hanno consentito alla squadra giallorossa di arrivare sul podio con un terzo posto nella classifica a squadre piazzando tra l’altro tre atleti, Asirelli, Maresi e Borghi, tra i finalisti.

E mentre Borghi restava a Brugherio per il raduno della nazionale giovanile anche il giorno successivo, contemporaneamente a Mantova scendevano in campo i più piccoli nella prima prova boulder U14 dell’anno. Spiccano i podi di Nicole Francesconi seconda nella categoria U14F e di Diana Migliaccio terza nella categoria U12F. Buone le prestazioni per tutti gli altri piccoli atleti in gara, alcuni dei quali all’esordio in una competizione ufficiale: Adele Barbieri, Alessia Gattavecchia, Elia Copertino, Atena Casadei, Adele Spada, Benedetta Arcozzi, Emilia Pondini, Francesco Pazzaglia, Maia Stecchi e Emma Raimondi.