Arriva una nuova giovane ala per l'OraSì Basket Ravenna

OraSì Basket Ravenna comunica di aver raggiunto l'accordo per la prossima stagione con l'atleta Davide Vavoli, ala di 198 cm.

Nato a Fondi (LT) il 27 febbraio 2001, Vavoli proviene dall'Orsa Barcellona Pozzo di Gotto, club di Serie C Silver e in cui ha militato anche nelle giovanili Under 18 e Under 20.

Cresciuto nel Basket Latina, ha giocato due stagioni in Sicilia nell'Orsa Barcellona e una in prestito a Cecina in serie B prima del ritorno all'Orsa per l'ultima parte della scorsa stagione, non disputata a causa della sospensione dei campionati. Nell'estate 2019 è stato anche convocato in Nazionale Under 18. Vavoli da diversi giorni è aggregato alla prima squadra ed è quindi già a disposizione di coach Cancellieri.