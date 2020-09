Atletica 85 affronta i Campionati Italiani Juniores e Promesse

Nell’ultimo weekend estivo dell’anno il team di Atletica 85 Faenza BCC si è spostato a Grosseto per accompagnare coloro che nelle categorie Juniores e Promesse si sono meritati la qualificazione ai Campionati Italiani. Dalla trasferta possiamo raccontare di un’altra grande prestazione per Francesca Amadori che si è migliorata ancora nei 400hs segnando il tempo di 1'05"24, che le vale la 14a posizione in Italia e il nuovo record faentino. A lei vanno i migliori complimenti per questa annata complessa dal punto di vista sportivo che comunque l'ha vista fare un bel salto di qualità e diplomarsi con ottimi voti al liceo classico. Ora la concentrazione sarà orientata sulla nuova avventura universitaria.

In trasferta anche Ebenezer Abara Chukwuemnel che nel lancio del disco si è piazzato ad un soffio dalla finale con 40,83 m in 16a posizione in Italia. Un grande in bocca al lupo va anche a lui, in procinto di trasferirsi in Inghilterra. Meno fortunati sui 400m i due velocisti Giulia Francesconi e Samuele Orlandi che hanno corso in 1'02"23 e 52"02, non riuscendo purtroppo a migliorarsi ma comunque chiudendo bene questa parte di stagione.

Dalla dura e spettacolare gara di trail tenutasi sui percorsi delle Alpi Giulie sui sentieri della Grande Guerra, ottimi risultati per Daniela Valgimigli che ha chiuso lo Short Ultra di 40km e 3.350m dsl+ in 5h50’ 1a donna e 5a assoluta. Oltre ai giovani anche i Master si sono misurati nelle gare su pista con i Campionati Regionali Individuali con bei risultati: Angelo Bergamini (SM70) si è misurato nel lancio del disco (19,47m) e lancio del giavellotto (23,08m); Andrea Collamati (SM45) sui 5km di marcia in 32’14’’69; e Lara Gualtieri (SM45) 2a sugli 800m in 2’31’’15, 1a sui 1.500m in 5’06’’12 e 1a sui 400hs in 1’15’’90.