Atletica 85 all’ultimo test per i velocisti prima dei campionati regionali

La scorsa settimana per i velocisti di Atletica 85 Faenza BCC c’è stata una controprova nell’ultima gara prima dei campionati regionali in programma a Piacenza il 22-23 agosto. L’atletica purtroppo non ammette giustificazioni, il metro ed il cronometro non perdonano. Ma gareggiare con vento contro di 2 m/s nei 100m non aiuta. Provare per credere. Così gli atleti in gara a Cesena hanno tutti dovuto accontentarsi. Questi i risultati dei bianco-azzurri sui 100m: Carlo Montaguti 11”89, Francesco Scarani 12”12, Enrico Andrini 12”21, Vittoria Bosi 13”84 e Carolina Alvisi 14”17. Il non aver registrato miglioramenti non è comunque un segnale preoccupante considerate le condizioni meteo. Nei prossimi giorni si proseguirà come da programma con gli allenamenti di rifinitura in vista degli importanti appuntamenti che li attendono.

