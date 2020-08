Atletica 85 Faenza centra il titolo regionale nel giro di pista a ostacoli

Ottime notizie dalla città di Piacenza, che si è trovata ad ospitare i Campionati Regionali Assoluti in una data anomala causa Covid, nonostante la rappresentativa di Atletica 85 Faenza Bcc fosse a ranghi ridotti a causa delle ferie estive di molte famiglie. Dopo il lungo viaggio per raggiungere Piacenza, in giornate da bollino rosso, il palcoscenico è stata la “fornace” del campo “Pino Dordoni”. Temperatura solo in parte alleviata da una leggera brezza che con il passare del tempo è aumentata, andando però infine ad inficiare molte delle prestazioni cronometriche. Nella prima giornata, sui 100m: Carlo Montaguti 11”30, Jacopo Bandini 11”32, Francesco Scarani 11”58 e Jacopo Niccolini 11”90, tutti al PB ma con vento a + 2,7 m/s. Sui 400m: Samuele Orlandi in 53”04.

Ma quando ci sono i titoli in palio è importante anche vincere. Ed il titolo è arrivato all’inizio della seconda giornata di gare. Francesca Amadori, migliorandosi di quasi due secondi, vince i 400HS con 1’06”39, centrando anche il minimo per i campionati italiani di categoria, a pochi centesimi dal recentissimo record sociale stabilito dalla sua compagna di allenamenti Giulia Gandolfi. Titolo regionale assoluto e di categoria per Francesca, giunta al titolo con un progresso meritatissimo dopo i duri allenamenti sotto la supervisione oltre che dell’allenatore Francesco Di Stefano anche del tecnico Yasel Lisme Abril ex specialista dei 400HS ai vertici mondiali a livello giovanile. Buone anche le prove di Francesco Scarani sui 200m corsi in 23”22 ma con + 2.7 m/s, Arianna Marocchi nel lungo con 4,78m e Samuele Orlandi 2’05”19 negli 800m.