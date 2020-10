Atletica 85 moltiplica gli sforzi per la seconda parte del 2020 agonistico

In questo weekend che ha cominciato a far sentire in modo deciso il cambio di stagione, alcuni ragazzi e cadetti di Atletica 85 Faenza Bcc hanno rappresentato la Provincia di Ravenna al Trofeo delle province. Sono ben undici gli atleti che si sono meritati la selezione per tale competizione grazie alle loro prove recenti: Francesco Dotti (80m); Enea Zaccarini (Peso); Alice Billi (80m); Corinna Gibbin (Alto); Sofia Tarozzi (Peso); Linda Balducci (Giavellotto); Riccardo Dotti (Lungo); Luca Cattani (Peso); Zoe Fiorentini (1.000m); Giorgia Battilani (Lungo) e Carlotta Tagliaferri (Vortex).

Alla Maratonina di Pisa buone prove per le Signore della Corsa Elisa Benini 1a SF50 in 1h33’57’’, Manoela Baldi 8a SF45 in 1h37’07’’ e Nicoletta Pasello 4a SF50 in 1h38’42’’. Ai Campionati italiani su pista Master partecipazione coi colori bianco-azzurri per Lara Gualtieri laureatasi nell’occasione campionessa italiana Cat SF45 sui 2.000 siepi e medaglia d’argento sui 400HS e Angelo Bergamini che nella categoria SM70 si è cimentato in 100m, 400m, getto del peso, lancio del martello e lancio del giavellotto.

La manifestazione autunnale di atletica leggera sulla pista imolese si è svolta invece con un clima particolarmente rigido. Sarà forse quella la carta che, insieme all’allenamento ben fatto degli ultimi mesi, ha portato i molti atleti bianco-azzurri a stringere i denti e ritoccare quasi tutti i tempi delle proprie migliori prestazioni.