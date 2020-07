Atletica 85 si migliora nelle competizioni che chiudono la prima parte di stagione

Ottime notizie dalla città dell’aceto balsamico per Atletica 85 Faenza Bcc, impegnata nell’ennesima gara a cui ci siamo abituati in questa ripartenza post-lockdown, i cosiddetti Tac – Test di allenamento certificato. Grande prova di Giulia Gandolfi che nei 400 HS ha stabilito il nuovo record sociale (il precedente risaliva al 1994) correndo in 1’06”14, bene anche Francesca Amadori che, sempre nei 400 HS con 1’08”32 stabilisce il proprio PB a pochi centesimi dal minimo per i Campionati Italiani. Molto bene anche l’eptatleta sedicenne Aurora Bacchini, che stabilisce due nuovi PB con 1,54 m nell’alto e 17’’19 nei 100 HS, e per Samuele Orlandi al traguardo dei 400 m in 53’’06.

Note positive nella seconda uscita dei velocisti sulla distanza dei 100 m. Jacopo Bandini si migliora correndo in 11”44 ed avvicinandosi alle prestazioni pre-infortunio; Carlo Montaguti, scende a 11”59 e Francesco Scarani ad 11”84. Un bel miglioramento tecnico prestazionale che fa ben sperare per gli importanti impegni che attendono la squadra a fine agosto ed inizio settembre.