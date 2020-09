Atletica 85 si prepara a partecipare in forze ai campionati italiani

Nel lento ritorno alla normalità dello svolgersi delle competizioni di atletica leggera, questo fine settimana ha visto Atletica 85 Faenza Bcc cimentarsi a Modena nei Campionati Regionali Individuali della categoria Allievi/e. Il risultato che spicca senza dubbio è il titolo di campionessa regionale di Giulia Gandolfi nei 400 hs in 1'06"94. Titolo che conferma Giulia per il 2° anno consecutivo al vertice in regione nella categoria e che quest’anno si affianca al titolo assoluto da poco conquistato.

Ci sono anche altri buoni risultati, con Francesco Scarani 9° (11’’70) e Jacopo Niccolini 13° (11’’89) nei 100m e Francesco anche 2° nei 200m in 23"58. Bene anche Cesare Linguerri 2° nei 1500m in 4'09"60 PB e 6° nei 3000m in 9'23"41 PB, Arianna Marocchi 6a nel lungo con 4,94m PB, Carolina Alvisi 12a nel lungo con 4,50m, Benedetta Lanzoni 3a nel lancio del giavellotto con 34,50m PB e misura che le dà l'accesso ai Campionati italiani di Rieti di categoria, Aurora Bacchini 5a nel giavellotto con 33,35m. Per concludere con il bronzo nella marcia 5km per Matilde Ponti con 34'48" ed il 4° posto per Lucia Biondi con 40'17.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

All’esito di questa gara sono ben 5 gli atleti di Atletica 85 che si sono meritati la partecipazione ai campionati italiani che si terranno la settimana prossima a Rieti. A loro va un grande in bocca al lupo da Atletica 85, per fare bene e cogliere il massimo da questa importante esperienza.