Atletica, convocazioni e qualificazioni ai Campionati Italiani per gli atleti ravennati

Un mese di maggio ricco di soddisfazioni per Atletica Ravenna, sia per gli ottimi risultati ottenuti dai giovani portacolori, che sotto il piano organizzativo: Atletica Ravenna ha infatti ospitato sulla pista di casa, al Campo Scuola Marfoglia, il Meeting Cadetti "Città di Ravenna" (15 maggio) e la Finale Regionale dei Campionati di Società Cadetti (29/30 maggio). Tra le prestazioni più entusiasmanti degli atleti di casa nella finale regionale dei societari segnaliamo senza dubbio le vittorie di Enrico Ricci nei 300 piani con 37.51 e nei 300 ostacoli Cadetti con 42.19. Per Enrico è scattata la convocazione al Memorial Pratizzoli con la divisa della rappresentativa dell'Emilia Romagna. Il Trofeo Nazionale per Rappresentative Regionali si disputerà il 6 giugno a Modena.

Nella finale regionale si sono messi in luce diversi atleti di casa: ottime prestazioni nei 1000 per Luca Turturro (3° con 2:46.82) e Francesco Peccerillo (5° con 2:48.05); nei 2000 metri Peccerillo 4° (6:12.70) ha invece preceduto Turturro 5° (6:12.72). Nei 1200 siepi 5° posto per Simone Vanni (3:52.93); nel lungo Cadette Maddalena Soglia si è qualificata per la finale e si è piazzata 6^ con 4,83. Anche nel getto del peso cadette Anita Zanfini ha conquistato la finale; 6° posto finale con 7,59 m. Ai Campionati Regionali Assoluti, a Piacenza, Matilde Dini ha ottenuto un ottimo primato personale nel salto triplo e con 11,11 metri ha conquistato la qualificazione ai Campionati Italiani Allievi che si terranno il 9 luglio a Rieti. Le farà compagnia Giulia Guberti, sempre nel salto triplo allieve; Giulia aveva già stabilito il minimo per la partecipazione agli Italiani con 11,24 m al trofeo Jingold di Cesena. Grazie alla fantastica gara corsa a Modena, il 29 maggio al Memorial Goldoni Benetti, anche Filippo Fantini rappresenterà Atletica Ravenna ai Campionati Italiani allievi, nei 2000 siepi. Primato personale con 6:33, 3° posto nel meeting e e rassegna tricolore conquistata. Sempre a Modena vittoria nella 4° serie degli 800 uomini per Mattia Broccoli che stabilisce il suo record personale con 1:58.32. Ricordiamo infine i prossimi Campionati Italiani Juniores, che si disputeranno a Grosseto il weekend dell'11 giugno, con Alice Mazzini, mezzofondista dell'Atletica Ravenna, che correrà sia gli 800 m che i 1500 m.