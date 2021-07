Atletica, due titoli regionali allievi e juniores per i ravennati

Due titoli regionali per Atletica Ravenna a Castelfranco Emilia nei Campionati Regionali Allievi/e e Juniores 2021: Andrea Celeste Lolli e Filippo Fantini. Andrea Celeste Lolli si è laureata Campionessa Regionale di salto in alto Juniores con la misura di 1,50, precedendo l’atleta della Self Montanari Gruzza (RE) Sara Cantergiani. Un altro titolo nella bacheca di Andrea Celeste Lolli: ricordiamo, tra gli altri, l'alloro tricolore conquistato nel 2018 (Campionessa Italiana Cadette) ed i titoli regionali giovanili del 2017, 2018 e 2019. Andrea Celeste è andata a podio anche nel lancio del peso Juniores con 7,68 m, ottima terza.

Altra stupenda prova per Filippo Fantini con una netta vittoria, staccando gli altri atleti in gara: record personale e titolo Regionale dei 2000 siepi allievi con 6:31.35. Negli 800 Fantini si è piazzato 5º con il tempo di 2.00.12. Filippo sarà protagonista sia nei 2000 siepi che negli 800 metri anche ai prossimi Campionati Italiani Allievi di Rieti. Altro podio nel salto triplo Allievi con Sebastian Donati, terzo con 12,31, la sua miglior misura stagionale. Sempre nel triplo allievi bel 5º posto per Andrea Benini con 11,67.

Mattia Broccoli ha conquistato il 4º posto correndo gli 800 metri juniores in 2:00.41 e il 5º posto nei 400 in 53.01, dopo aver vinto la sua serie. Nel salto in alto allievi Federico Sabbatani manca di poco il suo record personale e piazza la seconda misura stagionale ottenendo il sesto posto con 1,65. Un bel finale di stagione prima della pausa estiva, in cui molti atleti ravennati saranno comunque impegnati, in quanto convocati dalla Fidal Emilia Romagna ai raduni tecnici di specializzazione: i migliori atleti della regione si troveranno a Castelnovo nè Monti (RE) per migliorare e curare gli aspetti tecnici della propria specialità.