Atletica, giovani lughesi in gara alla festa dell’endurance e ai campionati italiani individuali

Nel fine settimana del 17-18 ottobre si sono svolti a Modena la festa dell’endurance e i campionati italiani individuali 2020 di tutte le categorie. Tra le atlete in gara per l’atletica Lugo Costanza Sackett ha concluso la gara dei 3000m juniores con il tempo di 11:09.44 grazie al quale è riuscita ad aggiudicarsi la settima posizione. Giorgia Bacchilega, la quale ha corso i 3000m siepi in 12:22.43, ha chiuso al dodicesimo posto la gara tra le promesse.

Tra gli atleti lughesi che corrono per l’atletica Imola Sacmi Avis si sono distinti Riccardo Ghinassi nei 3000m allievi con il tempo di 8:54.26 e nella stessa gara Davide Lanconelli con il tempo di 8:57.41. Quest’ultimo ha preso parte anche alla gara dei 1500m chiudendo in 4:11.79. Gli allievi dell’atletica Imola Sacmi Avis hanno anche raggiunto un ottimo terzo posto nel Campionato Italiano a Squadre Allievi complessivo totalizzando 9123 punti. Per l’atletica Lugo invece undicesimo posto nella classifica del Campionato Italiano a Squadre Juniores e Promesse femminile.