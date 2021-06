Atletica, i giovani faentini si preparano per i Campionati italiani

Nei primi giorni di giugno i ragazzi e le ragazze di Atletica 85 Faenza sono stati impegnati in diverse gare. A Cesena il 3 giugno lo squadrone faentino si è presentato con ben 22 atleti per le categorie Ragazze/i e Cadette/i al Meeting Sac Petroli. Tante le belle prestazioni degli atleti bianco-azzurri impegnati per lo più nelle prove multiple, con il triathlon su pista.

Ottimo risultato inoltre per Aurora Bacchini al meeting di prove multiple cat. Allieve/i di Boissano (Savona). La promettente atleta di A85 ha partecipato infatti all’eptathlon (composto da 100HS, alto, peso, 200m, lungo, giavellotto e 800m) in cui, oltre a conseguire il minimo per i campionati Italiani di categoria con 4.168 punti, ha addirittura stabilito la miglior prestazione stagionale in regione nonché la 12a in Italia. Ai primi di luglio Aurora parteciperà ai Campionati italiani under 18 a Rieti assieme a Mattia Ferri che gareggerà nell'alto dove è attualmente tra i migliori 10 in Italia.

Nel weekend dell’11-13 giugno a Grosseto si terranno i Campionati italiani under 20 e under 23 in cui saranno in gara Giulia Gandolfi con il 4° tempo in Italia nei 400HS under 20, Francesca Amadori col 9° tempo in Italia nei 400HS under 23 e Samuele Orlandi col 14° tempo nei 400m under 20. Tutti hanno la possibilità di fare ottimi piazzamenti e a loro si stringe la squadra per questo importante appuntamento. Infine Giulia Gandolfi ha ottenuto, sempre nei 400HS, anche il minimo per i Campionati italiani assoluti di fine mese ed assai vicino a questo risultato è anche Francesca Amadori che cercherà di centrare l’obiettivo.