Atletica, le 'Signore della corsa' conquistano l'argento ai Campionati italiani master di cross

Domenica ad Aviano, in Friuli, in una splendida giornata di sole e su un percorso estremamente tecnico, si sono disputati i Campionati di Società di Cross riservati ai Master, la categoria over 35. Grande la soddisfazione di Atletica 85 Faenza per il secondo posto a livello nazionale delle Signore della Corsa che, grazie alla loro determinazione, tenacia e compattezza, hanno portato nuovamente la società sul podio nazionale. Nei Campionati Individuali, ha conquistato una splendida seconda piazza Manuela Brasini per la categoria F45, con un tempo di 17’26’’ nella 4km.

Nel fine settimana precedente c'era stata la bella gara di Cesare Linguerri ai Campionati italini di corsa campestre, coraggioso fin dalle prime battute e a gomiti alti tra i 150 partenti sul duro terreno di Trieste. Nel gruppo di testa per due giri, poi ha perso contatto al 4 km per rimontare nel finale grazie anche all’amico Modenese Pasquinucci che tira gli ultimi 2 km. Con un 27esimo posto Linguerri conferma in gara il costante lavoro quotidiano e la sua grinta agonistica.