Atletica, lughesi in evidenza ai campionati regionali allievi e juniores

Ottimi risultati per i nostri atleti e atlete ai campionati regionali allievi e juniores a Castelfranco Emilia. I risultati più di rilievo sono stati la vittoria di Rai Lovepreet negli 800 metri allieve con 2:22.55, primo posto anche per Sophia Osayande nel lancio del disco allieve con 31.03. Terzo posto nella stessa gara per Giuditta la Torre. Vittoria anche per Anna Venieri nei 100 ostacoli con 15.32. Tra le juniores nel lancio del disco argento per Rachele Guzzon con il personale a 31.51. Terzo posto invece per Giorgia Strazzari nel martello allieve con 45.38. Tra gli allievi tripletta nei 400 ostacoli con un podio tutto lughese: vittoria per Leonardo Lodolini con 56.61, secondo Francesco Venieri con 58.22 e terzo Luigi Provenzano con 58.74, tutti e tre al primato personale.

Vittoria per la staffetta 4x100 composta da Matteo Rosadi, Brayan Tarozzi, Gabriele Ricci e Francesco Venieri con 44.75 (minimo per i campionati italiani di Rieti). Secondo posto per Marco Fabbroni nel lancio del martello juniores con 52.09 e secondo posto nel disco per Alexander Geminiani con 38.64. Ai campionati italiani assoluti di Rovereto lo scorso week end ottima prestazione di Rebecca Scardovi, nona posizione con il primato personale di 4889 punti. Buoni risultati anche per Chiara Calgarini nei 400 ostacoli, undicesima con 1:00.00, per Valentina Bianchi nei 100 ostacoli con 14.96 (con vento -4.2) e per Stefania Di Cuonzo con 12.29 (-1.4). Non ha gareggiato invece Marta Morara nel salto in alto per un problema al piede.