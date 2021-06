Atletica Lugo, quinto posto per Rebecca Scardovi ai campionati italiani di prove multiple

L'Atletica Lugo festeggia l'ottima prestazione di Rebecca Scardovi ai campionati italiani di prove multiple under 23, dove l'atleta con il nuovo primato personale di 4745 punti si aggiudica la quinta posizione. Per lei 14.96 nei 100m ostacoli, 1.59m nel salto in alto, 10.08m nel getto del peso, 26.32 nei 200m, 5.53m nel salto in lungo, 27.11m nel lancio del giavellotto e 2:26.36 negli 800m.

Al meeting Pratizzoli per regioni altro grande secondo posto per Elena Odion nel lancio del martello che con la misura di 48.08m fa il nuovo record societario cadette della specialità. Al meeting Goldoni Benedetti a Modena primo posto per Maria Celeste Veroli nei 3000 siepi 11:49.54, nuovo primato personale. Nel lancio del martello allieve terzo posto per Strazzari Giorgia con 44.68m e quarto per Elena Ghini con 42.67.