Auto storiche e moderne al raduno 'Faenza da vivere-Modigliana da sognare'

Il raduno per auto storiche e moderne 'Faenza da Vivere-Modigliana da Sognare', organizzato dal team faentino Top Driver in collaborazione con il Racing Team Le Fonti, ha rappresentato il terzo appuntamento del Trofeo della Romagna della specialità. A salire sul gradino più alto del podio la coppia rocchigiana Liverani-Strada su Morris Minor proprio del Racing Team Le Fonti, primi di Raggruppamento A, che hanno preceduto di una sola penalità l'87enne marchigiano Gianpaolo Paciaroni, primo di Raggruppamento B, in solitario su A112, in gioventù, per un breve periodo, pilota ufficiale Lancia con la mitica Fulvia Hf. Terza piazza per i brisighellesi Porcellini-Porcellini, Vw Caddy, primi di Raggruppamento D, seguiti a loro volta dai sammarinesi Tosi-Magalotti, Porsche 911 Sl, primi di Raggruppamento C. Settime assolute, prime fra i quattro equipaggi femminili al via, le forlivesi Agnoletti-Ciervo, Suzuki Swift.

Il Raggruppamento E è stato preda di "Minzat", Range Rover; non è certo passata inosservata la vettura elettrica Cartanfruit, progetta e costruita a Faenza nel 1994, che con l'accoppiata forlivese, Mengozzi-Bombardini, ha incamerato il primo posto di Raggruppamento Tun. Molto apprezzate dai partecipanti la sosta in Piazza del Popolo a Faenza, preceduta in loco da una breve e tranquilla prova di abilità di guida, il passaggio attraverso l'appariscente Tribuna di Modigliana e la visita del Museo Civico Don Giovanni Verità, sempre a Modigliana. Il tutto è terminato all' Agriturismo Cento Tigli con il pranzo, abbinato alle premiazioni.

Dopo tre prove la classifica assoluta del Trofeo della Romagna vede nei primi tre posti, nell'ordine, Liverani-Strada, primi di Gruppo 1, Bentivogli-Bentivogli, primi di Gruppo 2, Zonzini-Botteghi, primi di Gruppo 3; primi di Gruppo 4 Maestri-Maestri, prime della femminile Agnoletti-Ciervo. Prossimo evento del Trofeo della Romagna la prima Coppa Città di Morciano, domenica 8 agosto.