Automobilismo, alla Ligier European Series vittoria show per il duo romagnolo Faccioni-Cicognani

Gradino più alto del podio per il forlivese Jacopo Faccioni e il ravennate Alessandro Cicognani nella Ligier European Series, la competizione riservata ad auto con con ruote coperte con marchi prestigiosi. Sul tracciato del Montmelò il duo romagnolo ha ben figurato sin dalle prove libere del venerdì, stampando il miglior tempo in categoria. Dopo un’ottima qualifica, i due piloti si sono piazzati al secondo posto in Gara 1 e al primo posto in Gara 2, basi ottime su cui hanno costruito il loro successo nella prima tappa del campionato

Partenza lanciata di Cicognani che ha messo la sua Ligier del team Monza Garage davanti a tutti, amministrando il vantaggio giro dopo giro. Alla mezz’ora, durante il cambio pilota succede di tutto: arriva una penalità di 10 secondi per il team che costringe il neo entrato Faccioni a ritrovarsi terzo. Bravissimo a non mollare, sfrutta il rientro al box dell’avversario, lo svizzero Steve Zacchia, per sorpassarlo e guadagnare la seconda posizione.

A due giri dal termine arriva l’errore da parte del Francese Jacques Nicolet, che perde il controllo dell’auto e finisce in testa coda. Faccioni ringrazia, lo passa e prende il largo portando la bandiera, dell’unico team italiano in gara, nel gradino più alto del podio. Prossimo appuntamento il 16 maggio, al Red Bull Ring, in Austria.