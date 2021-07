Automobilismo, il ravennate Carlo Manetti campione nel Porsche Club Gt

Oltre al trionfo di Manetti, a Vallelunga arriva il terzo podio stagionale per il pilota ravennate Luca Ferranti

E' stato un grande show quello che all'Autodromo Vallelunga ha incoronato i tre campioni 2021 che ancora mancavano all'appello nel Porsche Club GT, giunto all'ultimo atto valido per la classifica piloti. Al termine di una stagione emozionante e tutta alla ricerca del limite sul giro più veloce, Emiliano Formaini ha vinto il titolo della DSW 997 Cup, Diego Locanto si è aggiudicato la Goodyear GT3 RS e il ravennate Carlo Manetti la Sparco GT.

Fra le stradali, dopo la piazza d'onore dello scorso anno il presidente del Porsche Club Umbria Diego Locanto ha conquistato il titolo della Goodyear GT3 RS. Girando in 1'41”511 per il pilota di origini siciliane è arrivato anche il record della pista nella categoria, nella quale a Valleunga ha colto il terzo successo stagionale consecutivo. Ha lottato fino all'ultimo Ilario Introna, il gentleman pugliese che a fine gara ha comunque raccolto un altro prezioso secondo posto. Nuovo podio, il terzo stagionale, anche per Luca Ferranti, il pilota ravennate che ha concluso terzo.

A Vallelunga la Sparco GT ha assegnato il titolo 2021 a un altro ravennate, Carlo Manetti. Dopo un lungo duello con il padrone di casa Marco Santanocita, Manetti si è confermato campione della categoria dopo l'alloro conquistato anche nel 2020: “Ho iniziato a prendere confidenza anche con questa pista - ha detto l'esperto driver ravennate -, mi piace molto. Quest'anno il campionato è stato molto combattuto e ciò rende il titolo ancora più emozionante, tanto onore va anche ai miei competitor”.