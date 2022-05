Automobilismo, piloti ravennati in gara in Francia: Eugenio Pisani è terzo al Paul Ricard

Parte bene l'avventura dei piloti ravennati nel GT Cup Open Europe 2022. La SP Racing, team di Suzzara (MN) nato dalle ceneri della Siliprandi Racing grazie a Stefania Siliprandi e al ravennate Eugenio Pisani, ha debuttato nello weekend del 21-22 maggio al circuito Paul Ricard (in Francia) nel GT Cup Open Europe con due vetture Porsche 991 GT3 Cup (una Gen.1 e una Gen.2). I piloti Stefano Zanini ed Eugenio Pisani sulla #44 e Fabio Fabiani (altro ravennate) e Stefano Zerbi sulla #9 hanno chiuso il weekend rispettivamente con il terzo posto e il decimo posto assoluto (che li porta a conquistare i primi punti).

Il weekend di gara è iniziato il venerdì con i 3 turni di prove libere dove la competitività degli equipaggi veniva confermata da un ottimo terzo tempo per Pisani-Zanini e dodicesimo per Fabiani-Zerbi. Il sabato, invece, comincia con le Qualifiche 1 svolte da Zanini e Fabiani che chiudono rispettivamente in P9 e P14. La gara corre via senza tanti intoppi con Pisani che prende la macchina da Zanini e chiude in sesta posizione assoluta e Zerbi che rileva la macchina da Fabiani e chiude in dodicesima.

La domenica è la giornata di Qualifiche 2 e gara 2. In qualifica Pisani ottime la prima fila (P2) affianco a Dirk Schouten mentre Zerbi ottiene la 11esima posizione. Anche in questo caso la gara scorre senza grossi problemi per i due equipaggi con Zanini che rileva la macchina in terza posizione assoluta e la mantiene fino alla fine e con Fabiani che porta la vettura in decima. Il weekend si chiude con Pisani-Zanini in P4 in campionato e Fabiani-Zerbi in P13 di Campionato mentre la SP Racing raccoglie 8 punti totali e si porta in terza posizione come team. Prossimo appuntamento a Spa (Belgio) il 19 giugno.

Sul podio, in terza posizione, Pisani e Zanini