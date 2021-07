Automobilismo: quinto posto per Luca Mazzari allo Slalom Tredozio-Monte Busca

Buoni risultati per i piloti della scuderia faentina Top Driver in gara: ottavo il faentino Emanuele Cantoni e piazzamenti per altri tre driver

Molte soddisfazioni per la scuderia faentina Top Driver allo Slalom Tredozio-Monte Busca, dove i partecipanti alla gara erano circa un centinaio. Luca Mazzari, pilota di Fusignano, si è piazzato quinto assoluto, ottavo il faentino Emanuele Cantoni, secondo posto di class per il ravennate "Top driver" su Ford Mustang, mentre il brisighellese Marco Sangiorgi è risultato un quinto di categoria; al traguardo anche Fulvio Paganelli su Lotus. Prossimo slalom in programma sarà quello di Rocca San Casciano-Monte del Re, in calendario il primo di agosto.

Intanto domenica 25 luglio è in allestimento il Raduno Faenza da Vivere-Modigliana da Sognare, per auto moderne e storiche, secondo evento del Trofeo della Romagna; ritrovo dei partecipanti presso Barchi Auto in Via San Silvestro a Faenza dalle 8.30 alle 9.30, prove di abilità di guida in via Ca' Bianca e Piazza del Popolo, sempre a Faenza, fra le 10 e le 10.30, poi trasferimento a Modigliana, per la terza e quarta prova di abilità di guida in Via Artigianato alle 11, tutto nel massimo rispetto del codice della strada e a velocità ridottissima; sosta in Piazza Matteotti a Modigliana per visita del centro storico e distribuzione di gustosi gadget a cura di "Modigliana Antica" e Molino Naldoni. Conclusione della manifestazione alle 13 all'Agriturismo Cento Tigli per il pranzo e le premiazioni.