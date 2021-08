Automobilismo, terza prova della Coppa Romagna Slalom

Ancora una giornata ricca di soddisfazioni per la scuderia faentina Top Driver

Sui tre chilometri dello Slalom Rocca San Casciano-Monte del Re, terza prova della Coppa Romagna Slalom, organizzata dalla Scuderia Brm e dal Racing Team Le Fonti, ancora una giornata ricca di soddisfazioni per la scuderia faentina Top Driver; il fusignanese Luca Mazzari, Proto1.0, è salito sul secondo gradino del podio della classifica assoluta, mentre il faentino Emanuele Cantoni, su analogo mezzo, si è piazzato quarto assoluto; "Top Driver", Ford Mustang, ha incamerato un quarto di categoria, mentre i debuttanti fratelli lughesi, Bartolo-Mastrota, Citroen C2 e Bartolo Gianluca, Citroen Saxò, portavano a termine il proprio impegno facendo segnare tempi interessanti; spettacolari i passaggi sulle tre manche che caratterizzavano l'evento del forlivese Fulvio Paganelli, Lotus Seven, come pure quelli del brisighellese Marco Sangiorgi, Suzuki Vitara.

Prossimo appuntamento della Coppa Romagna Slalom , domenica 12 settembre a Galeata; Ruggero Ravaglioli è invece intenzionato a risalire sulla mitica Ford Mustang in occasione del Rally Ronde Bianco Azzurro di San Marino , in calendario il 5 Settembre. Nel frattempo domenica 8 agosto, l'equipaggio Villa-Pasi, Alfa Romeo 156, parteciperà al 1° Raduno Città di Morciano, quarto appuntamento del Trofeo della Romagna, con l'intenzione di difendere il secondo posto di gruppo.