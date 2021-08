Bambini e sport, partono gli stage gratuiti di calcio e basket

Gli stage costituiscono un’opportunità per provare direttamente, in modo gratuito e in tutta sicurezza, questi sport sotto la guida degli istruttori

Dal 31 agosto riprendono le attività della Compagnia dell’Albero di Ravenna con gli ormai tradizionali stage gratuiti di calcio e basket, che anche quest’anno inaugurano di fatto la nuova stagione sportiva.

Anche in questo difficile momento storico la Compagnia dell’Albero conferma e rilancia il proprio impegno per avvicinare sempre più bambini e bambine alla pratica sportiva. Gli stage di calcio e basket costituiscono un’opportunità per provare direttamente, in modo gratuito e in tutta sicurezza, nel pieno rispetto delle disposizioni anti-covid, questi sport, sotto la guida degli istruttori della Compagnia.

Lo stage di calcio, dedicato ai bambini e bambine delle annate 2014-2015-2016, si svolgerà presso la Sede della Compagnia dell’Albero (Via Romea, 122) dal 31 agosto al 17 settembre nelle giornate di martedì, mercoledì e venerdì dalle 17.00 alle 19.00.

Lo stage di basket prevede invece un doppio appuntamento, martedì 7 e giovedì 9 settembre dalle 17.00 alle 19.15 presso L’Oratorio Murialdo (Via Sighinolfi, 20) e si rivolge a bambini/e nati dal 2011 al 2016.