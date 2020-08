Basket, a fine agosto potrebbe partire la stagione dei Lugo Aviators

In questi giorni che precedono il Ferragosto eravamo abituati a contare le ore che ci separavano dalla rituale foto del primo ritrovo che dava l’inizio ufficiale alla nuova stagione. Chiediamo a Coach Tumidei quali notizie abbiamo al proposito per la ripresa dell’attività: “Come data d'inizio stiamo pensando al 26 agosto, appuntamento comunque da confermare, ma vogliamo partire con cautela sul piano fisico e abbiamo bisogno di tempo. Certo è che aspetteremo anche di capire dalla Federazione quando intenderà dare il via ai campionati. Ora come ora sto programmando la stagione, sto pensando a tutti quei dettagli, tecnici e non, che potranno in corso d'opera fare la differenza”.

A questo proposito, entrando quindi più sulla questione tecnica, cosa ti aspetti dal prossimo campionato? “Sono molto contento del mercato svolto. Il nostro obiettivo sarà quello di crescere partita dopo partita, di avere un'identità chiara e provare ad entrare nei play off, poi cercheremo di vendere ancora più cara la pelle. Vogliamo divertirci giocando insieme con ritmi alti ma anche tanta solidità difensiva”.