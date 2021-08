Basket A2, ecco il calendario: la prima partita in casa dell'OraSì è contro Latina

"Il calendario in sé è poco oggettivo abbiamo un paio di periodi più difficili, ma come sempre dipenderà dallo stato di forma con cui ci si arriva", commenta il coach giallorosso

La Lega Nazionale Pallacanestro ha reso noto il Calendario di serie A2. L’OraSì Ravenna, inserita nel girone Rosso, esordirà sul parquet di Cento (domenica 3 ottobre alle 18) per poi ospitare Latina domenica 10. Alla terza giornata (domenica 17 ottobre) i giallorossi saranno di scena a Ferrara, per il secondo derby stagionale. L’OraSì di coach Alessandro Lotesoriere chiuderà la regular season in trasferta a Forlì, il 10 aprile 2022, prima dell’inizio della seconda fase.

“Il calendario in sé è poco oggettivo – commenta il coach giallorosso – abbiamo un paio di periodi più difficili, ma come sempre dipenderà dallo stato di forma con cui ci si arriva. Sicuramente il primo obiettivo è iniziare bene e le 7 settimane di preparazione saranno molto importanti per la costruzione della prima parte di stagione”.

Il calendario

Andata

Giornata 1 Domenica 3 Ottobre: Benedetto XIV Cento-Basket Ravenna

Giornata 2 Domenica 10 Ottobre: Basket Ravenna -Latina Basket

Giornata 3 Domenica 17 Ottobre: Kleb Basket Ferrara-Basket Ravenna

Giornata 4 Domenica 24 Ottobre: Basket Ravenna -Nuova Pall. Nardò

Giornata 5 Domenica 31 Ottobre: Bk Ravenna P. Manetti-Scaligera Basket Verona

Giornata 6 Sabato 6 Novembre: Eurobasket Roma- Basket Ravenna

Giornata 7 Domenica 14 Novembre: Basket Ravenna-Chieti Basket 1974

Giornata 8 Domenica 21 Novembre: Janus Basket Fabriano- Basket Ravenna

Giornata 9 Domenica 28 Novembre: Basket Ravenna-Cestistica San Severo

Giornata 10 Domenica 5 Dicembre: Stella Azzurra Roma- Basket Ravenna

Giornata 11 Domenica 12 Dicembre: Basket Ravenna -San Giobbe Basket Chiusi

Giornata 12 Domenica 19 Dicembre: Basket Scafati 1969-Bk Basket Ravenna

Giornata 13 Domenica 2 Gennaio 2022: Basket Ravenna -Pallacanestro 2.015 Forlì

Ritorno

Giornata 14 Domenica 9 gennaio 2022: Basket Ravenna-Benedetto XIV Cent

Giornata 15 Domenica 16 gennaio: Latina Basket-Basket Ravenna

Giornata 16 Domenica 23 gennaio: Basket Ravenna-Kleb Basket Ferrara

Giornata 17 Domenica 30 gennaio: Nuova Pall. Nardò-Basket Ravenna

Giornata 18 Domenica 6 febbraio: Scaligera Basket Verona-Basket Ravenna

Giornata 19 Sabato 13 febbraio: Basket Ravenna-Eurobasket Roma

Giornata 20 Domenica 20 febbraio: Chieti Basket 1974-Basket Ravenna

Giornata 21 Domenica 27 febbraio: Basket Ravenna-Janus Basket Fabriano

Giornata 22 Domenica 6 marzo: Cestistica San Severo-Basket Ravenna

Giornata 23 Domenica 20 marzo: Basket Ravenna-Stella Azzurra Roma

Giornata 24 Domenica 27 marzo: San Giobbe Basket Chiusi-Basket Ravenna

Giornata 25 Domenica 3 aprile: Basket Ravenna-Basket Scafati 1969

Giornata 26 Domenica 10 aprile: Pallacanestro 2.015 Forlì-Basket Ravenna