Basket A2, parte la seconda fase del campionato per l'OraSì

La seconda fase del campionato di serie A2, che partirà domenica 25 aprile, vedrà l’OraSì Ravenna impegnata nel girone azzurro insieme a Cento, Pistoia, Mantova, Piacenza e Trapani. I giallorossi giocheranno sei partite contro le tre squadre provenienti dal girone verde e inizieranno con 4 punti in classifica, conquistati contro le due avversarie del girone rosso. Le 6 squadre partecipanti lottano per gli ultimi 4 posti per i playoff, quali teste di serie 13-16. Le ultime due classificate chiudono la loro stagione al termine della sesta gara del girone.

GIRONE AZZURRO

Classifica

2B Control Trapani 6

OraSì Ravenna 4

Staff Mantova 4

Tramec Cento 4

Giorgio Tesi Group Pistoia 4

UCC Assigeco Piacenza 2

Il calendario dell’OraSì

Prima giornata (domenica 25 aprile): Staff Mantova-OraSì Ravenna (ore 18)

Seconda giornata (mercoledì 28 aprile): OraSì Ravenna-UCC Assigeco Piacenza (ore 17.15)

Terza giornata (domenica 2 maggio): 2B Control Trapani-OraSì Ravenna (ore 12)

Quarta giornata (domenica 9 maggio): OraSì Ravenna-Staff Mantova (ore 18)

Quinta giornata (mercoledì 12 maggio): UCC Assigeco Piacenza-OraSì Ravenna (ore 19)

Sesta giornata (domenica 16 maggio): OraSì Ravenna-2B Control Trapani (ore 12)