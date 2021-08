Basket A2, stagione al via il 3 ottobre: ecco la prima avversaria dell'OraSì

Scatterà da Cento la regular season dell'OraSì Basket Ravenna. La prima giornata è in programma domenica 3 ottobre. La Lega Nazionale Pallacanestro, in accordo con il Settore Agonistico Fip, ha presentato il programma dell'esordio stagionale, comunicando che giovedì saranno rese note le date complete. Ravenna giocherà fuori casa contro la Benedetto XIV Cento, Ferrara ospiterà chiusi, mentre Verona sarà impegnata a Latina. Trasferta anche per Scafati, di scena a San Severo, mentre l'Unieuro sarà a Chieti.

Le 28 squadre partecipanti sono divise in due gironi, Verde e Rosso, entrambi di 14 squadre. Gare di andata e ritorno per 26 partite complessive. Si gioca dal 3 ottobre al 10 aprile 2022: non sono previsti turni infrasettimanali. Ultimo turno di andata, decisivo per l’accesso alla fase finale di Coppa Italia LNP, il 2 gennaio. Due le soste: il 26 dicembre per le Festività natalizie ed il 13 marzo per la Coppa Italia LNP.

Stagione regolare - seconda fase (a orologio)

Le 28 squadre partecipanti accedono tutte alla “fase a orologio”, composta da 4 gare; si incrociano le due squadre dell’altro girone che precedono (gare fuori casa) e che seguono (gare in casa) per ogni singola posizione in classifica. Esempio: 1 Verde ospita 2 e 3 Rosso; e va in trasferta sui campi di 13 e 14 Rosso. I punti ottenuti nella fase a orologio saranno cumulati a quelli della prima fase, dando la classifica finale dei due gironi Verde e Rosso. In caso di parità in classifica all’interno del girone si terrà contro degli scontri diretti effettuati nella prima fase e, in caso di ulteriore parità, del quoziente canestri al termine della fase ad orologio. Prima giornata dell’orologio il 17 aprile, ultimo turno il 1 maggio, con un turno infrasettimanale mercoledì 20 aprile 2022.

Playoff

Le squadre classificate dal 1° all’8° posto di ogni girone, dopo la fase ad orologio, accedono ai playoff. Si formano due tabelloni incrociando le squadre provenienti dai due raggruppamenti, con i seguenti accoppiamenti: 1^ Verde-8^ Rosso; 4^ Rosso-5^ Verde; 3^ Verde-6^ Rosso; 2^ Rosso-7^ Verde: 1^ Rosso-8^ Verde: 4^ Verde-5^ Rosso; 3^ Rosso-6^ Verde; e 2^ Verde-7^ Rosso. Quarti, semifinale e finale di ogni tabellone al meglio delle 5 gare con il seguente calendario: gara 1, gara 2 ed eventuale gara 5 si disputeranno in casa della squadra che ha ottenuto la migliore classifica al termine della fase ad orologio. Le squadre vincitrici dei due tabelloni di playoff saranno promosse in Serie A.

Finale campione d'Italia serie A2 e retrocessione

Le vincenti dei due tabelloni playoff, neopromosse in Serie A, disputeranno una doppia sfida andata/ritorno a somma di punti, con la disputa della gara di ritorno in casa della meglio classificata al termine della fase ad orologio. La vincente sarà nominata Campione d’Italia Serie A2 FIP. Le squadre classificate al 14° e ultimo posto nei due gironi al termine della fase a orologio retrocedono direttamente alla Serie B 2022-23.

Playout

Le squadre classificate al 12° e 13° posto di ogni girone al termine della fase a orologio accedono ai playout, che decreteranno ulteriori due retrocessioni in Serie B. Turno unico con due sfide incrociate (12 Verde-13 Rosso, 12 Rosso-13 Verde) al meglio delle 5 gare con il seguente calendario: gara 1, gara 2 ed eventuale gara 5 si disputeranno in casa della squadra che ha ottenuto la migliore classifica al termine della fase ad orologio. Le perdenti scenderanno in Serie B.