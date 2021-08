Basket, amichevoli casalinghe a porte chiuse ma in diretta per i Raggisolaris

Tempo di amichevoli per i Raggisolaris. Sabato alle 19 al PalaCosta con l’OraSì Ravenna, formazione di serie A2, ci sarà il primo test stagionale per la squadra di coach Serra al lavoro dallo scorso 18 agosto. La gara si giocherà a porte chiuse come tutte le amichevoli casalinghe dei Raggisolaris che saranno però trasmesse in diretta sulla pagina Facebook della società.

Questo il programma attuale delle amichevoli che sarà vincolato dalla Supercoppa, torneo ad eliminazione diretta. I Raggisolaris giocheranno il primo turno domenica 12 settembre alle 18.30 al PalaCattani contro il Bologna Basket 2016, mentre quelli successivi sono in programma mercoledì 15, domenica 19 e nel week end del 24/26 quando si disputerà la Final Eight.

Queste le amichevoli attualmente fissate Sabato 28 agosto ore 19 al PalaCosta di Ravenna: Orasì Ravenna (serie A2) – Raggisolaris Domenica 5 settembre ore 19.30 al Palazzetto dello Sport di Cesenatico: Raggisolaris – Basket Mestre (serie B). Mercoledì 8 settembre al PalaCattani ore 17.30: Raggisolaris – Andrea Costa Imola (serie B).