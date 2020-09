Basket, Aviators in visita al Museo e al Monumento dedicati a Baracca

Importante giornata quella di lunedì per tutto lo staff dei Lugo Aviators che, messi momentaneamente da parte borsone e scarpe, ha fatto visita alla città di Lugo con tappe al Museo Baracca e al Monumento dedicati all’eroe lughese dell’aviazione. Ritrovo al Museo Baracca dove i ragazzi della serie C hanno trovato ad accoglierli il vicesindaco con delega allo sport Pasquale Montalti e il direttore del Museo Giovanni Barberini, che hanno sottolineato l’importanza della visita che salda il rapporto tra sport e cultura: e a tal proposito è proprio Mauro Antonellini, che ha guidato la visita al museo, che ha sottolineato il carattere sportivo che contraddistingueva Francesco Baracca.

La giornata è proseguita poi con la visita al Monumento Baracca, dove gli Aviators hanno ricevuto il saluto del sindaco Davide Ranalli e hanno conosciuto più da vicino l’importanza che il monumento stesso rappresenta per la città sia per la sua struttura di “palcoscenico” sulle piazze del centro che per l’importanza simbolica e affettiva di tutti i lughesi nei confronti dell’"Eroe degli eroi". Non poteva mancare infine l’aspetto conviviale, con un’ultima tappa presso il ristorante Vicolo del Teatro dove il presidente del sodalizio Luciano Giovannini, nel ringraziare per la partecipazione le autorità cittadine e tutto l’intero staff tecnico e dirigenziale che nel frattempo si è unito al gruppo, ha sottolineato l’importanza di potersi nuovamente ritrovare tutti assieme per parlare di sport giocato e soprattutto della notizia dell’inizio del campionato: la Federazione ha proprio in questi giorni comunicato che avverrà nel fine settimana del 25 ottobre.