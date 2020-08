Basket, campionato di serie A2 al via il 15 novembre

Inizio del campionato di Serie A2 il 15 novembre e ripresa delle attività a porte aperte non appena ci saranno le condizioni: sono alcune delle disposizioni del Consiglio Federale Fip che si è tenuto giovedì a Roma presso il Salone d’Onore del Coni.

“Il Consiglio Federale ha ribadito l’impegno e la ferma volontà di far svolgere le gare dei prossimi Campionati a ‘porte aperte’ non appena ci saranno le condizioni - si legge nel comunicato Fip - e inoltre ha espresso la propria disponibilità a farsi parte diligente nel presentare alle autorità competenti eventuali iniziative che mettano il pubblico nelle condizioni di poter assistere in sicurezza alle partite”. “La presenza del pubblico - ha affermato il presidente Petrucci - è fondamentale e al contrario, le porte chiuse significherebbero la crisi del basket”.

Il Consiglio Federale “ha ratificato integralmente le proposte pervenute da Legabasket Serie A, Lega Nazionale Pallacanestro e Lega Basket Femminile per la formazione dei gironi che prenderanno parte ai prossimi Campionati di Serie A, Serie A2, Serie B e Serie A1 Femminile. Il campionato di serie A maschile inizierà 27 settembre, mentre quelli di Serie A2 e B il 15 novembre. La serie A1 e A2 femminile partiranno il 4 ottobre. Il presidente Petrucci si è complimentato per il lavoro fatto dalle Leghe sia nell’autonoma composizione dei gironi sia per quanto fatto per il riconoscimento del Credito d’imposta di cui si aspettano le risposte governative”.