Basket, casi di Covid tra gli avversari: rinviata la partita della Rekico

La partita della Rekico in casa dell’Umana San Giobbe Chiusi in programma domenica 11 aprile alle 18 è stata rinviata a data da destinarsi, a causa di alcune positività al Covid riscontrate nel gruppo squadra dei toscani. La dirigenza faentina augura al San Giobbe Basket Chiusi di uscire presto da questo difficile momento per ritrovarsi in campo il prima possibile.