Basket, dagli Stati Uniti la nuova guardia Ra'shad James

OraSì Basket Ravenna ha raggiunto un accordo per la prossima stagione con la guardia statunitense di 188 cm, Ra’shad James. Nato nello stato di New York il 27 gennaio 1990, James da professionista ha giocato dal 2013 al 2015 in Nbdl con i Reno Bighorns. Ha disputato la Summer League con i Portland Trail Blazers (2015) e con i Milwaukee Bucks (2016) e le sue doti realizzative e atletiche gli hanno aperto le porte delle più importanti leghe europee. Nel 2016-17 al Cedevita Zagabria vince il campionato croato e la coppa nazionale. L'anno successivo sbarca in Turchia allo Yeşilgiresun dove viaggia a una media di 15.1 punti a partita. Poi l'arrivo in Bundesliga prima a Bonn poi a Ulm e la scorsa stagione ancora un'esperienza nel massimo campionato turco tra le fila dell'Ogm Ormanspor di Ankara.

