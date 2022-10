Basket, si va verso il derby Forlì-Ravenna: i costi e le modalità per acquistare i biglietti

E' tempo del big match, il derby romagnolo tra Unieuro Forlì e OraSì Ravenna, che si tiene domenica alle 18, a Forlì.

I biglietti per il settore ospiti sono già disponibili online e in tutti i punti vendita Vivaticket. A Ravenna sarà possibile acquistare i tagliandi anche presso la sede del Basket Ravenna, in viale della Lirica 21, giovedì 27 e venerdì 28 ottobre, dalle 9 alle 12.30, e presso la biglietteria del PalaCosta, sabato 29, dalle 11 alle 13. I prezzi: Curva intero 15 euro, Curva ridotto 8.50 euro (under 12).

Per la tifoseria forlivese i biglietti potranno essere acquistati online e presso i seguenti punti vendita, autorizzati dalla società e in quelli abilitati dal circuito VivaTicket: Tabaccheria Framar (Viale Antonio Gramsci, 98, Forlì); Edicola Bartolucci (Via Seganti, 3/A, Forlì); La Caffetteria (Via Ravegnana, 146/A, Forlì); Tabaccheria Casadei (Via Saffi, 56, Forlimpopoli); Ticketando (Via Italo Calvino, 77, Forlimpopoli).

Questi i prezzi dei biglietti: parterre gold: € 60; parterre rosso: 45 euro; parterre low cost: € 35; centrale numerato: € 28; curva numerata: € 22; terzo anello: € 13. Al costo del biglietto andrà aggiunto il diritto di prevendita. La biglietteria dell’Unieuro Arena sarà aperta a partire dalle ore 17:00 e sarà possibile acquistare sul posto i titoli di accesso.