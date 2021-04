Basket, dopo la sconfitta l’OraSì cerca il riscatto in casa contro Piacenza

L’OraSì torna in campo mercoledì al Pala Costa contro l’UCC Assigeco Piacenza per la seconda giornata del girone azzurro del campionato di Serie A2 LNP. Si gioca alle 17.15 e la partita sarà trasmessa in diretta in chiaro su ÈTV/ Rete7, canale 10 DTT, e in streaming su LNP Pass. Il prepartita nelle parole del coach Massimo Cancellieri e del capitano Alberto Chiumenti.

“La squadra sta bene – commenta il tecnico giallorosso – Ovviamente siamo un po’ infastiditi dalla partita di domenica scorsa, che potevamo portare a casa visto che nella seconda parte avevamo giocato bene, ma scendere in campo ogni tre giorni ti permette di andare subito oltre, senza recriminare troppo. In questi due giorni abbiamo pensato solo a Piacenza, una squadra che si può riassumere con tre parole chiave: organizzazione, talento e atletismo. Mi aspetto una partita ruvida, ma che vogliamo vivere da protagonisti”.

“Torniamo subito in campo contro una squadra che ha disputato una buona prima fase della stagione – aggiunge Chiumenti – e ha in organico due buoni americani e un pacchetto di giovani italiani interessanti. Sarà un’altra partita difficile, come tutte quelle che si disputano quando è in palio qualcosa di importante come l’accesso ai play-off. Non sottovalutiamo nessuno ma il nostro obiettivo è riscattare quanto si è visto domenica a Mantova”.