Basket, due importanti colpi di mercato per i Lugo Aviators

Gli Aviators di Lugo mettono a segno due importanti colpi di mercato utili a completare il roster in vista dell'inizio di campionato. Già a disposizione Lorenzo Benedetti play/guardia di 27 anni per 183 centimetri di altezza, elemento particolarmente versatile con tanti campionati alle spalle, abile nella soluzione dall’arco, che aggiunge sicuramente esperienza in attacco ma anche ottimo difensore e che si dichiara “pronto a mettersi a disposizione della squadra”.

Mercoledì arriva a Lugo anche Giuseppe Di Poce, 23 anni e 1.98 centimetri che può giocare un po' tutti i ruoli da esterno, come guardia, ala piccola, ala forte. Dotato di ottimi fondamentali offensivi, nasce come tiratore e per l’importante livello atletico porterà punti ed energia sia in attacco che in difesa contribuendo inoltre, con le sue lunghe leve, a portare rimbalzi. Si definisce invece molto soddisfatto coach Tumidei affermando che “con questi innesti abbiamo ora un roster competitivo, ora bisogna solo lavorare anche se manca poco all’inizio del campionato”.