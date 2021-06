Basket femminile, la grande festa di Faenza per la promozione in A1

Il Faenza Basket Project vince per 71-47 la gara 3 contro San Giovanni Valdarno e conquista la promozione in serie A1. Il Pala Bubani festeggia il ritorno nella massima serie delle ragazze bianconere. Uno score finale che non lascia tempo a chiacchiere e discussioni. Alla fine dell'ultimo quarto il team faentino e tutti i tifosi presenti nel palazzetto esplodono di gioia per il traguardo raggiunto. Seguono brindisi, gavettoni, musica e un grande striscione con la scritta "Andegna" per celebrare questa storica vittoria.

Martedì sera l’amministrazione comunale di Faenza incontrerà nella Sala del Consiglio Enrico De Giovanni del Comune le atlete della squadra e la dirigenza del Faenza Basket Project per ringraziarle per i risultati ottenuti. A seguire, indicativamente verso le 20.15, ci si trasferirà in piazza del Popolo per un momento di incontro con i tifosi e la città.