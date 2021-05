Basket, fissata la sfida dei playoff dell'OraSì contro Tortona

Il settore agonistico della Fip ha reso noti i calendari ufficiali dei quarti di finale playoff di Serie A2 Old Wild West. Per l’OraSì Ravenna la prima gara contro la Bertram Yachts Tortona è in programma sabato alle 20.45 al PalaOltrepò di Voghera; gara 2 si svolgerà, sempre in trasferta, lunedì alle 20.45 mentre gara3 andrà in scena al PalaCosta giovedì 27 maggio alle 18.30.

Il calendario completo

Gara 1: Bertram Yachts Tortona – OraSì Ravenna | Sabato 22 maggio, ore 20.45

Gara 2: Bertram Yachts Tortona – OraSì Ravenna | Lunedì 24 maggio, ore 20.45

Gara 3: OraSì Ravenna – Bertram Yachts Tortona | Giovedì 27 maggio, ore 18.30

Ev. Gara 4: OraSì Ravenna – Bertram Yachts Tortona | Sabato 29 maggio, ore 20.30

Ev. Gara 5: Bertram Yachts Tortona – OraSì Ravenna | Martedì 1 giugno, ore 20.45

Tutte le gare saranno trasmesse in diretta sulla piattaforma Lnp Pass.