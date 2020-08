Basket, gli americani James e Givens "atterrano" all'OraSì

James e Givens sono arrivati a Ravenna. I due atleti americani dell'OraSì Ravenna sono giunti in Italia venerdi. Il primo ad atterrare all'Areoporto di Bologna è stato Ra'Shad James, il cui volo partito giovedì da Las Vegas ha fatto scalo a Francoforte. Nel pomeriggio è poi arrivato al "Marconi" anche Samme Givens, dopo la partenza da Philadelphia e lo scalo ad Amsterdam. Entrambi i giocatori hanno poi raggiunto Ravenna, dove seguiranno il protocollo sanitario previsto per chi proveniene dagli Stati Uniti per motivi lavorativi.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.