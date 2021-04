Basket, i Lugo Aviators cercano il riscatto contro Ferrara

Giusto il tempo di riordinare le idee e gli Aviators di Lugo saranno nuovamente in campo per una sfida che si presenta molto importante a questo punto della stagione per non perdere contatto con le prime della classe: il match di sabato contro il Ferrara. C’è inoltre da riscattare la sconfitta di mercoledì a Molinella dove i biancoverdi non sono riusciti ad esprimersi al meglio, così come conferma coach Tumidei: “A Molinella abbiamo fatto la peggiore prestazione dell'anno sia in attacco che in difesa approcciando il campo con un atteggiamento rinunciatario, meritando con ciò di uscire sconfitti”.

Ci sarà sicuramente possibilità di rifarsi quando già sabato gli Aviators torneranno sul parquet in occasione della seconda di ritorno sul campo di Vigarano Mainarda al cospetto del Ferrara basket 2018. A proposito del prossimo turno continua Tumidei: “Sabato torniamo in campo per il pronto riscatto anche se affronteremo quella che ritengo essere la grande favorita per il salto di categoria. Noi ci porteremo dietro tanta rabbia agonistica e tanta gioia nel competere. Detto questo faremo di tutto per fare nostro il risultato utilizzando anche tutte le armi in nostro possesso, ovviamente più che consapevoli del valore dell'avversario”.