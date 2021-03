Basket, i Lugo Aviators tornano in campo: al PalaBanca la sfida contro Mestre

Sabato torna di scena la pallacanestro al Palabanca con gli Aviators che ospiteranno la formazione dello Junior Basket Leoncino di Mestre, incontro che per la cronaca è stato anticipato alle ore 19,30.

I veneti, dichiara coach Tumidei, “fanno di dinamismo e dinamicità uniti all’aggressività agonistica le loro armi migliori e per questo motivo ci attendiamo un match a ritmo molto alto a livello fisico e di energia. Per quanto ci riguarda dovremo porci al loro livello sul piano dell’intensità aggiungendo a ciò un più alto tasso di qualità tecnica sia in attacco che in difesa”. I veneti sono una squadra molto giovane formata da elementi con una età media attorno ai vent’anni ma anche con elementi di sicuro interesse a livello di campionati giovanili di eccellenza. Con Ferrara, nell’unica partita disputata dai “Leoncini” fino ad ora, continua Tumidei, “sono partiti subendo fin da subito un parziale che si è poi rivelato decisivo mantenendo infatti la partita su quell’equilibrio fino alla fine”.