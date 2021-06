Basket, il giocatore dell'OraSì Rebec convocato al raduno della nazionale slovena

Il giocatore dell’OraSì Basket Ravenna Matic Rebec è tra i 24 atleti pre-convocati per il raduno della nazionale slovena in previsione del torneo Preolimpico che si giocherà a Kaunas (Lituania). Rebec ha preso parte al raduno di lunedì a Lubjana da cui uscirà la rosa definitiva per le gare che si terranno dal 29 giugno al 5 luglio e che determineranno la squadra che si qualificherà per le Olimpiadi di Tokyo. La Slovenia, inserita nel gruppo B, affronterà l’Angola il 30 giugno e la Polonia il 1 luglio. Nel gruppo A Lituania, Sud Corea e Venezuela.