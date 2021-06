Basket, il vice allenatore dell’OraSì seguirà la nazionale brasiliana al torneo preolimpico

Una grande soddisfazione per l'italo-brasiliano Bruno Savignani: "Per me è sempre un grandissimo piacere rappresentare il mio Paese"

L’assistente allenatore dell’OraSì Ravenna, Bruno Savignani, prenderà parte alla spedizione della nazionale brasiliana al Preolimpico di Spalato (Croazia), uno dei quattro tornei che assegnano gli ultimi quattro pass per Tokyo. Il vice di coach Cancellieri sarà ancora a fianco di Aza Petrovi? come assistente dei verdeoro, avventura iniziata nel 2017 e proseguita con la partecipazione dei Mondiali in Cina nel 2019.

“Per me è sempre un grandissimo piacere rappresentare il mio Paese – commenta Savignani – È stato un anno importante, l’arrivo in Italia mi ha permesso di maturare un’esperienza nuova e molto formativa. Per questo ringrazio la società, il GM Julio Trovato e coach Cancellieri per l’opportunità che mi hanno dato”.

Il tecnico italo-brasiliano si ritroverà al raduno con il team il 10 giugno in Polonia, per poi trasferirsi a Spalato dove dal 23 al 28 giugno si giocheranno le gare decisive. Il Brasile è inserito nel girone con Tunisia e i padroni di casa della Croazia, mentre nell’altro raggruppamento ci sono Germania, Russia, Messico. Le prime due si sfideranno in semifinali incrociate, poi la finalissima.