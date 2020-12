Basket, l'OraSì affronta l'Atlante Eurobasket Roma al Pala Costa

La settima giornata di campionato del girone rosso di serie A2 si completa lunedì con la gara tra OraSì Ravenna e Atlante Eurobasket Roma. Si gioca al Pala Costa alle ore 18, gli arbitri saranno Fabio Ferretti di Nereto (Te), Umberto Tallon di Bologna, Marco Marzulli di Pisa.

Il prepartita nelle parole dell’assistente allenatore Bruno Savignani e di Giacomo Maspero: “Ci aspetta un’altra partita dura, dove bisognerà lottare ed essere presenti fisicamente - commenta il tecnico italo-brasiliano - L’Eurobasket è una squadra che ama correre, arriva da due buone gare e noi dobbiamo essere bravi a controllare i ritmi e fare il nostro basket, cioè giocare forte in difesa ed essere pronti a colpire in attacco. Dovremo cercare di approcciare la partita come abbiamo fatto nelle prime due uscite contro Stella Azzurra e Rieti, migliorandoci e continuando a coinvolgere tutti nel gioco. Torneremo al Pala Costa, che mercoledì ci ha accolto con un bel colpo d’occhio: il bandierone con i colori della società e gli striscioni ci hanno fatto bene al morale, significa che la gente ci sostiene anche se non può venire al palazzetto”.

La gara sarà tramessa in diretta su ÈTV-Rete7 (canale 17 DTT in Romagna e a Bologna) e in streaming su Lnp Pass, aggiornamenti in diretta sui profili social dell’OraSì Basket Ravenna alla fine di ogni quarto (Facebook, Instagram, Whatsapp)