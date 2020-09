Basket, l'OraSì nel girone rosso: il calendario di Serie A2

Lega Nazionale Pallacanestro, in accordo con il settore agonistico Fip, ha reso noti i calendari del campionato di SerieA2 OldWildWest 2020-2021. L’OraSì Ravenna, inserita nel girone Rosso, partirà in casa con Rieti (domenica 15 novembre alle 18) per poi scendere al "Pala Mangano" mercoledì 18 novembre dove alle 20.45 affronterà Scafati degli "ex" Marino, Sergio e Thomas. Alla terza giornata (domenica 22 novembre) i giallorossi osserveranno il turno di riposo poi alla quarta (domenica 29 novembre alle 18) è in programma il derby al Pala de Andrè contro Forlì. L'OraSì di coach Cancellieri chiuderà la regular season in casa contro Cento il 28 marzo 2021, prima dell'inizio della seconda fase.

