Basket, l’OraSì Ravenna ospita la Staff Mantova al Pala Costa: la vigilia del match

Comincia il ritorno del girone azzurro per l’OraSì Ravenna, che domani ospita la Staff Mantova al Pala Costa. Palla due alle ore 18, diretta in chiaro su ÈTV-Rete7 (canale 10 DTT) e in streaming su LNP Pass.

Alla vigilia della gara con i virgiliani ecco le parole di presentazione del match di coach Massimo Cancellieri e Marco Venuto.

“Le prime tre gare del girone ci hanno detto che dobbiamo alzare il livello di energia generale e protrarlo per tutta la partita – commenta il coach giallorosso – quindi in questo girone di ritorno dovremo tenere alte l’intensità difensiva e la concentrazione sulle cose da fare per quaranta minuti. Mantova è una squadra molto esperta, l’abbiamo affrontata due settimane e fa e sappiamo quali sono i punti su cui insistere per portare a casa la partita.

Oltre all’energia fisica sarà importante anche quella nervosa e credo sarà un’energia positiva, perché abbiamo in palio qualcosa come l’accesso ai playoff che possiamo raggiungere giocando la nostra pallacanestro. Dobbiamo solo avere più continuità per le prossime tre partite”.

“Fisicamente stiamo bene, il lavoro fatto da gennaio a oggi si sta vedendo e ci presentiamo pronti a questa gara sotto ogni punto di vista – aggiunge Venuto – Quella con Mantova è la prima di tre finali e va giocata come tale, con l’energia e la carica giusta, usando la nostra fisicità per spezzare i loro giochi. Questa volta dipendiamo soltanto da noi stessi e faremo tutto ciò che è in nostro potere per centrare l’obiettivo”.

Media – La gara sarà tramessa in diretta in chiaro su ÈTV-Rete7 (canale 10 DTT in Romagna e a Bologna) e in streaming su LNP PASS (https://lnppass.legapallacanestro.com/). Aggiornamenti in diretta sui profili social dell’OraSì Basket Ravenna alla fine di ogni quarto (Facebook, Instagram, Whatsapp).

Girone azzurro, quarta giornata – domenica 9 maggio

Tramec Cento-2B Control Trapani (ore 12)

OraSì Ravenna-Staff Mantova (ore 18)

Giorgio Tesi Group Pistoia-UCC Assigeco Piacenza (ore 18)

Classifica

2B Control Trapani 12, Staff Mantova 10, OraSì Ravenna 6, GTG Pistoia 6, Tramec Cento 6, UCC Assigeco Piacenza 2