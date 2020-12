Basket, l’OraSì Ravenna scende a Veroli per il debutto in campionato

Il campionato 2020-21 dell'OraSì Ravenna inizia dalla sesta giornata con la sfida in casa della Stella Azzurra Roma, in programma domani alle ore 18 al Pala Coccia di Veroli (Fr). Il prepartita nelle parole di coach Massimo Cancellieri e del capitano Alberto Chiumenti.

“La prova del fatto che questo sarà uno strano campionato viene dal nostro iter - commenta il tecnico giallorosso - Abbiamo cominciato molto presto per provare ad arrivare pronti, poi il Covid in casa ci ha ribaltato tutta la programmazione ma dobbiamo trasformare questo shock in un’opportunità e fortificarci nella difficoltà. Affrontiamo la prima partita come impegno emotivo più che come impegno agonistico perché a livello tecnico siamo in difficoltà, con molti giocatori fermi da giorni e altri indisponibili. Questo non ci deve impedire di andare a fare una partita gagliarda e solida, che è l’unico obiettivo che ci poniamo”.

“Finalmente possiamo tornare a giocare una partita ufficiale - prosegue Alberto Chiumenti - Siamo un gruppo nuovo che ha lavorato tanto in questi mesi e veniamo da un periodo molto complicato che ci vogliamo lasciare quanto prima alle spalle. Andiamo a Veroli con le idee ben chiare su quello che dobbiamo fare, non saremo al 100% fisicamente ma questo non deve essere un alibi. Vogliamo fare la nostra partita contro una squadra che gioca una pallacanestro molto fisica e molto atletica, dovremo essere bravi a imporre il nostro gioco e a non lasciarli andare”.

La gara, che si disputerà a porte chiuse, sarà diretta dagli arbitri Simone Patti di Montesilvano, Sebastiano Tarascio di Priolo Gargallo, Lorenzo Grazia di Bergamo.