Basket, l'OraSì rinnova la partnership con Viamar

L'OraSì Basket Ravenna ha rinnovato la partnership con Viamar Spedizioni Internazionali, azienda che dal 1996 opera nel settore dei trasporti e specializzata in spedizioni marittime, terrestri e aeree, servizi doganali, magazzinaggi, coperture assicurative e noleggi. Per il quarto anno consecutivo Viamar è al fianco del Basket Ravenna e il direttore Giuseppe Valente spiega così i motivi di un legame che dura nel tempo: “La passione per la pallacanestro e la vicinanza al Basket Ravenna ci hanno fatto scegliere questo canale e questa società per promuovere il nostro marchio, sia a livello locale che nazionale, attraverso la fruizione diretta e televisiva delle partite dal campionato di Serie A2".

