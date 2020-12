Basket, l'OraSì ritrova Forlì nel derby: "Ci faremo trovare pronti"

Si recupera mercoledì alle 18 il derby tra OraSì Ravenna e Unieuro Forlì, gara della quarta giornata di campionato nel girone rosso di serie A2. La partita del PalaCosta sarà tramessa in diretta tv in chiaro su ÈTV-Rete7 (canale 10 del digitale terreste), gli arbitri saranno Marco Catani di Pescara, Simone Patti di Montesilvano, Daniele Carella di Bologna.

La presentazione del match nelle parole di coach Massimo Cancellieri, al rientro in panchina, e di Daniele Cinciarini: “Arriviamo a questa partita non nelle migliori condizioni ma non dobbiamo trovare alibi, quanto cercare di tramutare le difficoltà in opportunità – commenta il tecnico teramano – Giocare contro una squadra forte che dimostra la sua eccellenza tecnica e fisica deve essere uno stimolo e ci dà già sufficienti motivazioni per affrontare la partita nel migliore dei modi. È chiaro che questo va tarato su quello che noi siamo adesso. Se si guarda in giro per l’Europa e per l’Italia ci sono tanti esempi di squadre che, come noi, sono state ferme almeno due settimane e per le quali è complicato recuperare la forma, senza sottovalutare anche l’aspetto psicologico di tornare ad avere un atteggiamento propositivo nei confronti del lavoro dopo una quarantena. Questa è la base da cui partiamo e ogni passo che facciamo deve essere considerato un passo avanti: ecco l’opportunità e non la scusa”.

“Forlì sta vivendo un ottimo momento di forma, è l’unica squadra ancora imbattuta del girone e arriva da una prestazione importante contro Scafati – aggiunge Cinciarini – Sarà una partita molto tecnica e fisica, in più è un derby e in queste sfide spesso a fare la differenza sono il cuore e l’orgoglio. Noi stiamo lavorando per trovare la nostra migliore condizione e mercoledì ci faremo trovare pronti”.