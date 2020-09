Basket, l'OraSì saluta l'assistant coach Massimo Bulleri

OraSì Basket Ravenna ha rescisso consensualmente il contratto in essere con l'assistant coach Massimo Bulleri. La società ringrazia "Bullo" per il lavoro svolto durante la sua permanenza a Ravenna e gli augura le migliori fortune per il prosieguo della sua carriera.

